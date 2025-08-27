विकसित राजस्थान संवाद में उठीं जैसलमेर की समस्याएं, MLA छोटू सिंह भाटी ने पेयजल-भूमि-ऊर्जा-यातायात सेवाओं पर दिया जोर



विधायक भाटी ने प्रमुख रूप से जैसलमेर शहर की विकट पेयजल समस्या के समाधान के लिए 200 करोड़ की योजना को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की। साथ ही वर्ष 2004 की आवेदन पत्रावलियों में बाहर कर दिए गए रामगढ़ और नेतसी के 736 आवेदकों को शामिल करने की अपील की। भूमि आवंटन, गोचर और ओरण भूमि संरक्षण तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ग्राम सीमा से 2 किमी बाहर स्थापित करने पर जोर दिया।