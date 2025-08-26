Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

सीमांत जिले की कमान अब आइएएस अफसरों के हाथ

राज्य सरकार ने पहली बार जैसलमेर जैसे आबादी के लिहाज से सबसे छोटे जिले में एक साथ चार आइएएस अधिकारियों की तैनाती कर इस फ्रेम में मानो पूरे निचले प्रशासन को जकड़ दिया है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 26, 2025

राज्य सरकार ने पहली बार जैसलमेर जैसे आबादी के लिहाज से सबसे छोटे जिले में एक साथ चार आइएएस अधिकारियों की तैनाती कर इस फ्रेम में मानो पूरे निचले प्रशासन को जकड़ दिया है। ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ कि कलक्टर के अलावा जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी और सहायक कलक्टर के पदों पर आइएएस अधिकारियों को पदस्थापित किया गया हो। पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ महीनों के लिए सीइओ पद पर अवश्य महिला आइएएस को लगाया था, लेकिन कुछ अर्से बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया और पुन: आरएएस अधिकारी को इस पद पर लाया गया। वर्तमान में प्रतापसिंह, रश्मि रानी, सक्षम गोयल और रोहित वर्मा क्रमश: कलक्टर, सीइओ, एसडीएम जैसलमेर व एसीएम के पद पर कार्य कर रहे हैं और चारों युवा सीधे आइएएस सेवा में चयनित हैं। जबकि जैसलमेर जिले में कई वर्षों तक राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत आइएएस को कलक्टर के रूप में काम करने का मौका पूर्व के वर्षों में मिल चुका है और उन्होंने भी कई वर्षों तक इस पद पर काम किया। एसडीएम गोयल के पास ही यूआइटी सचिव का अतिरिक्त पदभार भी है। यह पद भी अब तक आरएएस अधिकारी ही संभालते रहे हैं।

प्रशासन में आई सख्ती

आइएएस अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों की कमान दिए जाने से निश्चित रूप से कामकाज में एक तरह की सख्ती और समयबद्धता आई है। निचले अधिकारी व कर्मचारी ज्यादा अनुशासन के साथ काम करते हैं क्योंकि आइएएस काडर का अपना महत्व माना जाता है। निर्णय लेने में भी ये युवा अधिकारी ज्यादा चुस्त माने जाते हैं। जिससे कामकाज के निस्तारण में लगने वाले समय में भी कमी आती है।

दूसरी तरफ…एक सच्चाई यह भी

जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आइएएस अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कतें आ रही हैं। वे किसी तरह के कामकाज के उन्हें सिफारिश करते हुए हिचक महसूस करते हैं। जिला परिषद में कभी ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा रहता था, वर्तमान में वे कहीं नजर नहीं आते। पूरा कार्यालय खाली-खाली दिखता है।

सरकार ने क्यों लगाए आइएएस

जानकारों की मानें तो जैसलमेर सीमांत जिला होने के साथ यहां प्रदेश का सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है। राज्य सरकार को यहां उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों का आवंटन करना होता है। इसके अलावा उनके आम तौर पर किसी तरह के दबाव में आने की सम्भावना कम रहती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 08:49 pm

Published on:

26 Aug 2025 11:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सीमांत जिले की कमान अब आइएएस अफसरों के हाथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.