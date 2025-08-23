Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर: मोहनगढ़ में पोस्टकर्मी आशिक मीणा ने पटवार घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, दौसा जिले का था निवासी

जैसलमेर के मोहनगढ़ में ग्राम देवा के पोस्टकर्मी दौसा निवासी आशिक मीणा ने पटवार घर के पुराने भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने लाश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर मोर्चरी में रखी। पोस्टमार्टम परिजनों के आने के बाद होगा।

जैसलमेर

Arvind Rao

Aug 23, 2025

Jaisalmer Mohangarh Postman Ashiq Meena Commits Suicide
Postman Ashiq Meena Commits Suicide (Patrika Photo)

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ से दुखद खबर सामने आई है। ग्राम देवा के पोस्टकर्मी आशिक मीणा (दौसा जिला निवासी) ने पटवार घर के पुराने भवन में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथू सिंह और नेहड़ाई पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।


प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी और मौके पर लाश को कब्जे में लेकर मोहनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। वहां उसे मोर्चरी में रखा गया है। पोस्टमॉर्टम परिजनों के आने के बाद किया जाएगा।

Jodhpur


इलाके में शोक की लहर


स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई है।

पुलिस कर रही जांच

आत्महत्या की यह घटना इलाके में चिंता का विषय बन गई है। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। मोहनगढ़ पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंपेगी।


पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, आशिक मीणा ने अचानक यह कदम उठाया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस घटना के कारणों की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

23 Aug 2025 02:55 pm

