जैसलमेर: मोहनगढ़ में पोस्टकर्मी आशिक मीणा ने पटवार घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, दौसा जिले का था निवासी

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ से दुखद खबर सामने आई है। ग्राम देवा के पोस्टकर्मी आशिक मीणा (दौसा जिला निवासी) ने पटवार घर के पुराने भवन में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथू सिंह और नेहड़ाई पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।