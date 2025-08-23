राजसमंद में भीषण हादसा: रोडवेज बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की मौत, आठ घायल

टक्कर के तुरंत बाद पिकअप ड्राइवर नानूराम, निवासी उदयपुर की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शव पूरी तरह पिचकी गाड़ी में फंस गया, जिसे निकालने में पुलिस और ग्रामीणों को करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। वहीं रोडवेज बस चालक लादूलाल रेबारी पुत्र मैसालाल निवासी सागवाड़ा, जालोर को गंभीर हालत में चारभुजा सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।