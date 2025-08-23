राजसमंद में भीषण हादसा: रोडवेज बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की मौत, आठ घायल

राजसमंद। जिले में शनिवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। चारभुजा थाना क्षेत्र के अमरतिया गांव के पास जाल वाले बालाजी मंदिर के समीप जयपुर से उदयपुर जा रही रोडवेज बस और एक पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई, जबकि बस में बैठे आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार सुबह करीब पांच बजे रोडवेज बस (नंबर RJ32PA3476) उदयपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही कोल्ड ड्रिंक से भरी पिकअप से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पिकअप को करीब सौ फीट तक घसीटती चली गई। पिकअप के परखच्चे उड़ गए और दोनों वाहन सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरे।
टक्कर के तुरंत बाद पिकअप ड्राइवर नानूराम, निवासी उदयपुर की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शव पूरी तरह पिचकी गाड़ी में फंस गया, जिसे निकालने में पुलिस और ग्रामीणों को करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। वहीं रोडवेज बस चालक लादूलाल रेबारी पुत्र मैसालाल निवासी सागवाड़ा, जालोर को गंभीर हालत में चारभुजा सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हादसे की सूचना मिलते ही चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। शुरुआती इलाज चारभुजा सीएचसी में किया गया, जहां से गंभीर हालत वाले यात्रियों को रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे।
पुलिस का कहना है कि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बस और पिकअप दोनों ही तेज गति में थे, जिसके चलते टक्कर इतनी भीषण हुई। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाए गए हैं और परिजनों को सूचना दे दी गई है।
इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए और बचाव कार्य में पुलिस की मदद की। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है।