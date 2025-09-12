मोहनगढ़: बदहाल सड़क देख ग्रामीणों ने उठाया मरम्मत का बीड़ा, क्या जिम्मेदारों की लापरवाही से मजबूर हुए ग्रामीण?



ऐसे में गांव के युवा वर्ग ने खुद सड़क की मरम्मत का जिम्मा उठाया। ग्रामीण अभय सिंह ने बताया कि हाल ही में हुए हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ग्रामीणों ने मिलकर खड्डों को भरने का काम शुरू किया। इस कार्य में दुर्जन सिंह, महेंद्र सिंह, धरमा राम, यशपाल कुमार और शोकत खां आदि ने आगे बढ़कर योगदान दिया।