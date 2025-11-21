जैसलमेर का नया हाउसिंग हब: खाली पड़े 300 से ज्यादा प्लॉटों की नीलामी शुरू, 3 दशक बाद पहली बार ऐसा मौका

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत रामदेवरा ने रुणिचा कुआ रोड पर एक नई और योजनाबद्ध कॉलोनी रूणिचा नगर विकसित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में विकास का नया मॉडल पेश किया है। पंचायत द्वारा तैयार की गई इस कॉलोनी में 300 से अधिक प्लॉट बनाए गए हैं, जिनका आवंटन आज से नीलामी बोली के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं।