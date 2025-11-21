Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर का नया हाउसिंग हब: खाली पड़े 300 से ज्यादा प्लॉटों की नीलामी शुरू, 3 दशक बाद पहली बार ऐसा मौका

Jaisalmer News: जैसलमेर की ग्राम पंचायत रामदेवरा ने रुणिचा कुआ रोड पर नई कॉलोनी रूणिचा नगर विकसित की है। 300 से अधिक प्लॉट तैयार कर आज से नीलामी बोली शुरू हो गई। केवल आवेदन करने वाले ही बोली में शामिल होंगे।

जैसलमेर

Arvind Rao

Nov 21, 2025

प्लॉटों की नीलामी शुरू (फोटो- पत्रिका)

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत रामदेवरा ने रुणिचा कुआ रोड पर एक नई और योजनाबद्ध कॉलोनी रूणिचा नगर विकसित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में विकास का नया मॉडल पेश किया है। पंचायत द्वारा तैयार की गई इस कॉलोनी में 300 से अधिक प्लॉट बनाए गए हैं, जिनका आवंटन आज से नीलामी बोली के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं।

नीलामी प्रक्रिया में केवल वही लोग शामिल होंगे, जिन्होंने पिछले एक सप्ताह में आवेदन पत्र भरकर जमा किए हैं। पंचायत की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना आवेदन वाले व्यक्तियों को बोली में शामिल नहीं किया जाएगा।

यह पूरी प्रक्रिया रुणिचा कुआ रोड पर स्थित रुणिचा नगर कॉलोनी के स्थल पर ही आयोजित होगी। स्थानीय लोगों में नीलामी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद इस स्तर की आवासीय योजना तैयार हुई है।

आज की बोली पंचायत के सरपंच समंदर सिंह और ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू होगी। पंचायत का दावा है कि कॉलोनी को आधुनिक और सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है, ताकि भविष्य में पानी, सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं का विस्तार आसानी से हो सके।

गौरतलब है कि साल 1989 में आखिरी बार ग्राम पंचायत रामदेवरा ने प्लॉट की नीलामी की थी, जिसके बाद पूरे 36 साल में पहली बार फिर से प्लॉटों का आवंटन हो रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि यह सिर्फ एक कॉलोनी नहीं, बल्कि क्षेत्र में सुनियोजित बसावट और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर का नया हाउसिंग हब: खाली पड़े 300 से ज्यादा प्लॉटों की नीलामी शुरू, 3 दशक बाद पहली बार ऐसा मौका

जैसलमेर

