Jaisalmer: टांके से पानी भर रही बच्ची का पैर फिसला, बचाने के लिए मामा की बेटी कूदी, दोनों की डूबकर मौत



हादसे के समय गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। बच्चों की मौत से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि टांके में गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक दोनों बच्चियां पानी में डूब चुकी थीं। स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।