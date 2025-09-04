Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: टांके से पानी भर रही बच्ची का पैर फिसला, बचाने के लिए मामा की बेटी कूदी, दोनों की डूबकर मौत

जैसलमेर के लोहटा गांव में खेत के पानी के टांके में गिरने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई। बहन फिसली, मामा की बेटी बचाने गई, लेकिन दोनों डूब गईं। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Jaisalmer
टांके में डूबकर मौत (पत्रिका फाइल फोटो)

Jaisalmer: जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के लोहटा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को शोक में डाल दिया। खेत में पानी के टांके में गिरने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई।


यह हादसा तब हुआ, जब बहन टांके में पानी भरने के दौरान फिसल गई। उसकी मदद करने के लिए मामा की बेटी भी टांके में कूद गई, लेकिन दोनों बच्चियों की किसी तरह बच नहीं पाईं।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर से बड़ी खबर: भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इलाके में सतर्कता बढ़ाई
जैसलमेर
Indo-Pak border


चल रही थी त्योहार की तैयारियां


हादसे के समय गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। बच्चों की मौत से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि टांके में गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक दोनों बच्चियां पानी में डूब चुकी थीं। स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।

परिजनों का बुरा हाल


परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक बच्चियों के परिवार में मातम का माहौल है। गांव में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गांववालों को हादसे से बचाव के लिए सतर्क रहने की हिदायत दी है।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर में हिरण शिकार रोकने पर किसान की निर्मम हत्या, रात भर खेत में तड़पता रहा, गुस्साए लोगों ने दुकान-वाहन फूंके
जैसलमेर
Jaisalmer Farmer Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: टांके से पानी भर रही बच्ची का पैर फिसला, बचाने के लिए मामा की बेटी कूदी, दोनों की डूबकर मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट