जैसलमेर: खेत की राह में मौत ने रोका कदम, सुबह की खामोशी में गूंज उठा मातम, ट्रैक्टर पलटने से चेतनराम की जान गई

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। ट्रैक्टर पूरी तरह उलटा पड़ा था, जिसके नीचे चेतनराम फंसा हुआ था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को सीधा करवाया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर निजी वाहन से अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया।