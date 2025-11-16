जैसलमेर: खेत की राह में मौत ने रोका कदम, सुबह की खामोशी में गूंज उठा मातम, ट्रैक्टर पलटने से चेतनराम की जान गई

ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत (फोटो- पत्रिका)
मोहनगढ़ (जैसलमेर): नहरी क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर पलटने से युवा किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, जैसलमेर रोड स्थित मण्डाऊ फांटा के पास सुबह करीब पांच बजे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।
बता दें कि हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान चेतनराम (25) पुत्र खेताराम निवासी कबुली धोरीमना की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना मोहनगढ़ पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। ट्रैक्टर पूरी तरह उलटा पड़ा था, जिसके नीचे चेतनराम फंसा हुआ था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को सीधा करवाया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर निजी वाहन से अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को हादसे की सूचना दी। बताया जा रहा है कि चेतनराम सुबह खेत की ओर जा रहा था, इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया की गई।
घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि चेतनराम मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है और ट्रैक्टर के तकनीकी एवं मौके की परिस्थितियों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।
