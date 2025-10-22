जैसलमेर में ट्रैक्टर चालक ने ठेला लगाकर सामान बेचने वाले को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत

पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaisalmer News: जैसलमेर शहर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना शहर के एक होटल के पास हुई, जहां एक ट्रैक्टर मय टैंकर ने सड़क किनारे ठेला चलाकर सामान बेचने वाले व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में ठेला लगाने वाले पूंजाराम (निवासी गीता आश्रम कच्ची बस्ती) की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पूंजाराम रोज की तरह सुबह अपने ठेले पर सामान बेचने पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर-टैंकर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और ठेले में जा घुसा।
टक्कर इतनी भीषण थी कि ठेला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पूंजाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें जवाहर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है कि दुर्घटना लापरवाही से हुई या किसी तकनीकी खराबी के कारण।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग