राजस्थान आईटीआई प्रवेश: कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी डिटेल



प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी और विवरणिका विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एवं सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही, राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान के तहत महिला अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रवेश देने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल सके। इस पहल से युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होकर भविष्य में स्वरोजगार या नौकरी की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।