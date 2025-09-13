राजस्थान आईटीआई प्रवेश: कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी डिटेल

जैसलमेर: राज्य के सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सत्र 2025-26 के प्रवेश की प्रक्रिया 14 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 सितंबर तक राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
बता दें कि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवश्यक मूल दस्तावेज 26 सितंबर शाम 5 बजे तक संबंधित संस्थान के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए विभाग द्वारा स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार प्रवेश मेरिट सूची 29 सितंबर को जारी की जाएगी। इस सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके पसंदीदा व्यवसायों में प्रवेश मिलेगा।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर में प्रवेश के लिए कई व्यवसायों में आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इनमें विद्युतकार, वायरमैन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, सोलर टेक्निशियन, आरएसी (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग), वेल्डर, प्लंबर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) शामिल हैं। इन व्यवसायों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।
प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी और विवरणिका विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एवं सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही, राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान के तहत महिला अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रवेश देने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल सके। इस पहल से युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होकर भविष्य में स्वरोजगार या नौकरी की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।