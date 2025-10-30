ऑपरेशन त्रिशूल: भारत-पाक सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, गरजती तोपों के साथ तीनों सेनाएं दिखाएंगी ताकत



सेनाओं के उच्च स्तरीय अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। रक्षा मंत्री के भी अभ्यास स्थल का दौरा करने की संभावना जताई जा रही है। ‘ऑपरेशन त्रिशूल’ न केवल तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्धक क्षमता का प्रतीक है। बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत हर परिस्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।