बारूद की दहलीज पर उदयपुर! जब जिंदा जल गए थे 7 मजदूर, अब भी कई जगह खतरे के ‘गोदाम’



शहर में अलग-अलग इलाकों में कबाड़, बारदान और प्लास्टिक के गोदामों में कई बार आग लग चुकी है। सुखेर में प्लास्टिक सामान के शोरूम में आग से लाखों का नुकसान हुआ। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कबाड़ी गोदाम जलकर खाक हो गया। सबसिटी सेंटर के बारदान गोदाम में आग से पूरा स्टॉक राख हुआ। हर बार आग के बाद दमकल ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन आज तक सवाल खड़ा है कि इन गोदामों को अनुमति किसने दी और कार्रवाई क्यों नहीं हुई?