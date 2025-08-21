जैसलमेर: शिक्षकों की कमी से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, बोले- ठोस आश्वासन मिलने के बाद खुलेगा गेट



ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में दर्जनों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। इस समस्या से अवगत कराने के लिए कई बार प्रशासन को पत्र भी लिखे गए, मगर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।