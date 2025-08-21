जैसलमेर: शिक्षकों की कमी से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, बोले- ठोस आश्वासन मिलने के बाद खुलेगा गेट

जैसलमेर: फलसूंड-मानासर गांव में गुरुवार को ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में दर्जनों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। इस समस्या से अवगत कराने के लिए कई बार प्रशासन को पत्र भी लिखे गए, मगर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक विद्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
विद्यालय के बाहर हुई इस तालाबंदी से छात्र-छात्राओं में भी नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार होते हुए भी शिक्षक न होने से उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे कब मौके पर पहुंचकर समाधान निकालते हैं।