मसूरिया में मूर्तियां खंडित करने को लेकर धरने में ग्रामीणों ने जताया रोष

जैसलमेर जिले के सम थाना क्षेत्र में स्थित मसूरिया गांव में धार्मिक स्थलों की मूर्तियां खंडित करने और उन्हें अपमानित किए जाने के खिलाफ ग्रामीणों की ओर से दिया जा रहा धरना बुधवार को पुलिस की ओर से एक सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त किया गया। इससे पहले मसूरिया में बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों के ग्रामीण धरना स्थल पर एकत्रित हुए और इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर रोष जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त घटना आपराधिक तत्वों की ओर से क्षेत्र में जन भावनाओं को आहत करने और आपसी सौहार्द को समाप्त करने के इरादे से अंजाम दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता गणपतसिंह सोढ़ा ने बताया कि धरना स्थल पर समझाइश करने के लिए बुधवार को अतिरिक्त कलक्टर, उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक आदि पहुंचे और उन्होंने एक सप्ताह में प्रभावी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जिस पर फिलहाल धरना उठाया गया है।