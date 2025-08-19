Patrika LogoSwitch to English

पोकरण: सोलर प्लांट के आगे हादसा, युवक की मौत पर ग्रामीणों का हंगामा, शव लेने से इनकार

पोकरण के खेलाना गांव स्थित सोलर प्लांट के आगे अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौत और एक घायल हो गया। ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर प्लांट का द्वार बंद किया।

जैसलमेर

Arvind Rao

Aug 19, 2025

jaisalmer
युवक की मौत पर ग्रामीणों का हंगामा (पत्रिका फोटो)

पोकरण: सांकड़ा थाना क्षेत्र के खेलाना गांव स्थित रिन्यू कंपनी के सोलर प्लांट के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से गांव के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर अवस्था में है।


बता दें कि घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। मृतक का शव फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन सोलर प्लांट के गेट पर जमा हो गए।

प्लांट का मुख्य द्वार बंद


उन्होंने विरोध स्वरूप प्लांट का मुख्य द्वार बंद कर दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने सहित सुरक्षा व्यवस्था और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।


सूचना पर पहुंची पुलिस


सूचना पर सांकड़ा थानाधिकारी राणसिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि प्रदर्शन समाप्त कराया जा सके।


इधर, मृतक के परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे शव नहीं उठाएंगे। घटना स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है।

19 Aug 2025 01:00 pm

