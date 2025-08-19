पोकरण: सोलर प्लांट के आगे हादसा, युवक की मौत पर ग्रामीणों का हंगामा, शव लेने से इनकार

पोकरण: सांकड़ा थाना क्षेत्र के खेलाना गांव स्थित रिन्यू कंपनी के सोलर प्लांट के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से गांव के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर अवस्था में है।