जैसलमेर में जमकर बरसे मेघ, 3 डिग्री गिरा तापमान, पोकरण में 11 MM बारिश दर्ज, आगामी दिनों में बरसात के आसार

जैसलमेर: बारिश का इंतजार कर रहे जैसलमेरवासियों को शाम के समय तेज बूंदाबांदी की शक्ल में बरसात का लुत्फ उठाने का मौका मिला। वहीं, पोकरण और मोहनगढ़ सहित कई गांवों में भी बुधवार को वर्षा हुई। मोहनगढ़ में भी 15 मिनट पर बादल बरसे। जैसलमेर में शाम करीब 7.30 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ।
मेघ गर्जना के साथ तेज गति की मोटी-मोटी बूंदों के बरसने से कुछ ही देर में सड़कें व गलियां तरबतर हो गईं और घरों आदि की छतों पर लगे पाइप व जल निकासी स्थानों से तेज गति से पानी जमीन पर गिरता नजर आया। दिन में तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने बरसात में नहाने का आनंद लिया।
हालांकि, करीब 20-25 मिनट बाद बारिश का दौर थम गया। उसके बाद भी मेघ गर्जना जारी थी और आकाश में बिजली चमक रही थी। मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान 37.7 व न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
पोकरण कस्बे में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी तेज बारिश का दौर चला। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद पूरी रात ठंडी हवा चलती रही। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम धूप छांव का बना हुआ था।
दोपहर बाद करीब 3 बजे आसमान में काली घनघोर घटाएं छाने लगी। करीब 4 बजे काले बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें चालू कर आवागमन करना पड़ा।
करीब 4.30 बजे तेज बौछारों के साथ बारिश शुरू हुई, जो 10 मिनट तक जारी रही। इसके बाद 5.30 बजे फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब आधे घंटे तक जारी रहा। बारिश से छतों से परनाले चलने लगे और सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। कस्बे के तहसील कार्यालय में लगे रेनगेज के अनुसार 11 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।
मोहनगढ़ क्षेत्र में बुधवार को दिन भर उमस और गर्मी का दौर जारी रहा। दिन भर ग्रामीण पसीने से भीगते नजर आए। शाम पांच बजे से ही आसमान में बादल छाने शुरू हो गए। छ: बजे के बाद आंधी के आने के साथ ही काली घटाएं भी छाई रही। घने बादलों की वजह से दिन में भी अंधेरा छा गया, वहीं साढ़े छ: बजे के करीब बरसात का दौर शुरू हो गया, जो लगभग 15 मिनट तक जारी रहा।
इस दौरान परनालों से पानी बहता नजर आया। बच्चों ने बरसात में नहाने का आनंद भी लिया। बरसात की वजह से मुख्य बाजार में पानी जमा हो गया, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन उमस से राहत नहीं मिल पाई।