जैसलमेर में जमकर बरसे मेघ, 3 डिग्री गिरा तापमान, पोकरण में 11 MM बारिश दर्ज, आगामी दिनों में बरसात के आसार



पोकरण कस्बे में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी तेज बारिश का दौर चला। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद पूरी रात ठंडी हवा चलती रही। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम धूप छांव का बना हुआ था।

दोपहर बाद करीब 3 बजे आसमान में काली घनघोर घटाएं छाने लगी। करीब 4 बजे काले बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें चालू कर आवागमन करना पड़ा।