जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि बचाने को लेकर जनाक्रोश रैली आज, MLA रविंद्र भाटी समेत हजारों लोग होंगे शामिल, जानें ट्रैफिक व्यवस्था



ओरण पवित्र स्थल हैं जहां पशुओं को चरने की खुली छूट है, जबकि गोचर गांव की सार्वजनिक चरागाह भूमि है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन की नींव है। ग्रामीणों का आरोप है कि समय के साथ इन जमीनों पर अतिक्रमण और गलत रिकॉर्डिंग हुई है और निजी लाभ के लिए भू-स्वामित्व दर्ज कराने की कोशिशें भी हो रही हैं। रैली के माध्यम से ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि ओरण और गोचर भूमि को संरक्षित किया जाए, ताकि यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे।