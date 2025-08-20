रामदेवरा मेला: शारीरिक कष्ट भूल दर्शन के लिए बढ़ रहे कदम, उमड़ रहा जनसैलाब, जानें तारीखें और खास बातें

25 अगस्त से मेला विधिवत शुरू होगा। इससे पहले ही रामदेवरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भादवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक लाखों श्रद्धालुओं ने समाधि के दर्शन किए। पिछले 11 दिनों में औसतन रोजाना दो लाख श्रद्धालुओं ने रामदेवरा पहुंचकर दर्शन किए। अब तक करीब 20 से 22 लाख श्रद्धालु दर्शनों के बाद अपने गंतव्य की और लौट चुके हैं।