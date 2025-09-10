Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर के पोकरण में सड़क हादसा: हाइड्रा मशीन से भिड़ी श्रद्धालुओं से भरी बस, 11 यात्री गंभीर घायल

जैसलमेर के पोकरण में फलसुंड रोड पर श्रद्धालुओं से भरी बस हाइड्रा मशीन से टकरा गई। हादसे में 3 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 बच्चे गंभीर घायल हुए। सभी गुजरात निवासी बाबा रामदेव की समाधि से लौट रहे थे। घायलों को पोकरण अस्पताल पहुंचाया गया।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 10, 2025

Jaisalmer Road accident
घायलों का इलाज जारी (फोटो- पत्रिका)

पोकरण (जैसलमेर): पोकरण कस्बे में बुधवार को फलसुंड रोड पर बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक बस अचानक सामने आई हाइड्रा मशीन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्री चीख उठे और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।


बता दें कि हादसे में बस में सवार 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी घायल गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे।

ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल


स्थानीय लोगों ने हादसे के तुरंत बाद मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने निजी वाहनों और जीपों की मदद से घायलों को पोकरण अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर करने की तैयारी की जा रही है।


यातायात बाधित रहा


सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा। हालांकि, बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। हादसे के बाद हाइड्रा मशीन और बस को सड़क से हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई।


इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए सड़क पर भारी वाहनों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 12:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर के पोकरण में सड़क हादसा: हाइड्रा मशीन से भिड़ी श्रद्धालुओं से भरी बस, 11 यात्री गंभीर घायल

