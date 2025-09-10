जैसलमेर के पोकरण में सड़क हादसा: हाइड्रा मशीन से भिड़ी श्रद्धालुओं से भरी बस, 11 यात्री गंभीर घायल



सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा। हालांकि, बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। हादसे के बाद हाइड्रा मशीन और बस को सड़क से हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई।