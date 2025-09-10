जैसलमेर के पोकरण में सड़क हादसा: हाइड्रा मशीन से भिड़ी श्रद्धालुओं से भरी बस, 11 यात्री गंभीर घायल

पोकरण (जैसलमेर): पोकरण कस्बे में बुधवार को फलसुंड रोड पर बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक बस अचानक सामने आई हाइड्रा मशीन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्री चीख उठे और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
बता दें कि हादसे में बस में सवार 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी घायल गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे।
स्थानीय लोगों ने हादसे के तुरंत बाद मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने निजी वाहनों और जीपों की मदद से घायलों को पोकरण अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर करने की तैयारी की जा रही है।
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा। हालांकि, बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। हादसे के बाद हाइड्रा मशीन और बस को सड़क से हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई।
इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए सड़क पर भारी वाहनों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।