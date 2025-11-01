धोरों में सैलानियों से करोड़ों की कमाई…लेकिन सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, रिसॉर्ट में लगी आग से बाल-बाल बचे थे कई पर्यटक



सम सैंड ड्यून्स क्षेत्र में अग्निकांड के बाद पर शुक्रवार को प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। प्रशासन की टीम अब सम एवं खुहड़ी क्षेत्र के सभी रिसोर्ट की जांच करेगी। कैंपों में स्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने की हिदायत भी पर्यटन हितधारकों और कैंप रिसॉर्ट संचालकों को दी गई है। वहीं, कलक्टर ने फायर ऑफिसर को विस्तृत फायर सेफ्टी प्लान पेश करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।