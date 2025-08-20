जैसलमेर आर्मी एरिया से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इस साल 3 जासूस पकड़े गए

जैसलमेर: आर्मी क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक का नाम जीवन खान (25) निवासी जैसलमेर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, युवक पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत कर रहा था और उसके मोबाइल से कई पाक नंबर बरामद हुए हैं। फिलहाल, उसे संयुक्त जांच समिति (JIC) को सौंपा जाएगा, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।
जानकारी के मुताबिक, जीवन खान कुछ साल पहले सेना क्षेत्र में स्थित एक रेस्त्रां में काम करता था। लंबे अंतराल के बाद हाल ही में उसने दोबारा रेस्त्रां ज्वाइन किया था। इस दौरान जब जांच हुई तो उसके मोबाइल में पाकिस्तानी संपर्कों का पता चला। एजेंसियों को शक है कि वह सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकता था।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब 4 अगस्त को जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से DRDO गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले इस साल 26 मार्च को चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के पास पठान खान और 28 मई को पूर्व मंत्री के निजी सहायक रहे शकूर खान को इसी तरह के आरोपों में पकड़ा गया था। इस तरह साल 2023 में जैसलमेर जिले से अब तक तीन संदिग्ध जासूस पकड़े जा चुके हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां सीमावर्ती इलाकों से सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों, सड़कों, पुलों और यहां तक कि मोबाइल टावरों तक की जानकारी जुटाने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करती हैं। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगातार नजर बनाए रखने के पीछे यही वजह है। भारतीय एजेंसियां भी इन गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्क हैं।