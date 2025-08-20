जैसलमेर आर्मी एरिया से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इस साल 3 जासूस पकड़े गए

जैसलमेर: आर्मी क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक का नाम जीवन खान (25) निवासी जैसलमेर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, युवक पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत कर रहा था और उसके मोबाइल से कई पाक नंबर बरामद हुए हैं। फिलहाल, उसे संयुक्त जांच समिति (JIC) को सौंपा जाएगा, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।