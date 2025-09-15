Patrika LogoSwitch to English

मौसम

जैसलमेर

जैसलमेर: सम के मखमली धोरों को चमकाने के लिए बहाया पसीना

जैसलमेर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन सीजन की शुरुआत के मौके पर सोमवार को श्रमदान कर साफ-सफाई कर कूड़ा-करकट जमा किया गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 15, 2025

जैसलमेर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन सीजन की शुरुआत के मौके पर सोमवार को श्रमदान कर साफ-सफाई कर कूड़ा-करकट जमा किया गया। सम कैंप एंड रिसोर्ट वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर रिसोर्ट व्यवसायियों की इस पहल से रेतीले धोरों का सौन्दर्य निखर गया। सुबह 7.30 बजे से सघन सफाई अभियान का आगाज किया गया। इस अभियान के अंतर्गत सेंड ड्यून्स पर फेंकी गई कांच व प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन के रेपर्स एवं अन्य कचरा एकत्र कर वहां से हटाया गया। सोसायटी के अध्यक्ष कैलाश कुमार व्यास ने बताया कि अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देना और सम की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखना था। अभियान में क्षेत्र के प्रमुख रिसोर्ट एवं कैंप संचालकों के साथ उनके स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

निभाई सहभागिता, लिया संकल्प

सोसायटी अध्यक्ष व्यास सहित सचिव गुलाम कादिर, उपाध्यक्ष उस्मान खान, मूसा खान, रहीम खान, बबलू भाई, करीम खान, हनीफ खान, विनोद व्यास, विश्वेंद्र सिंह, मालिक भाई, कासम खान, बरोच खान, अली खान, हारून खान, मावले खान, गाजी खान, जमाल खान, लतीफ खान, खानू खान, हिंदू सिंह, रहीश खान, सुभान भाई, रामसिंह, चेतन परिहार, सुभान खान, रमजान खान, मोहम्मद अली, लतीफ आदि ने हिस्सेदारी की। सभी सहभागी प्रतिष्ठानों के संचालकों ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी सम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त एवं प्रदूषण रहित बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे ताकि यहा आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में पर्यटन का आनंद ले सकें।

Published on:

15 Sept 2025 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: सम के मखमली धोरों को चमकाने के लिए बहाया पसीना

