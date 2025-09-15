जैसलमेर: सम के मखमली धोरों को चमकाने के लिए बहाया पसीना

जैसलमेर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन सीजन की शुरुआत के मौके पर सोमवार को श्रमदान कर साफ-सफाई कर कूड़ा-करकट जमा किया गया। सम कैंप एंड रिसोर्ट वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर रिसोर्ट व्यवसायियों की इस पहल से रेतीले धोरों का सौन्दर्य निखर गया। सुबह 7.30 बजे से सघन सफाई अभियान का आगाज किया गया। इस अभियान के अंतर्गत सेंड ड्यून्स पर फेंकी गई कांच व प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन के रेपर्स एवं अन्य कचरा एकत्र कर वहां से हटाया गया। सोसायटी के अध्यक्ष कैलाश कुमार व्यास ने बताया कि अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देना और सम की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखना था। अभियान में क्षेत्र के प्रमुख रिसोर्ट एवं कैंप संचालकों के साथ उनके स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।