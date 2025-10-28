Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Jaisalmer Weather : रात में महसूस होने लगी सर्दी की आहट, अलसुबह आकाश में धुंध

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम 17.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

less than 1 minute read
जैसलमेर

Deepak Vyas

Oct 28, 2025

स्वर्णनगरी में मौसम अब करवट बदलता अनुभव हो रहा है। रात को सर्दी के आगमन के संकेत हवा की शीतलता से महसूस की जा रही है, वहीं दिन में भी धूप की तपिश में कमी और उमस से राहत का वातावरण है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम 17.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले सोमवार को क्रमश: 34.7 और 19.2 डिग्री रहा था।

मंगलवार अल सुबह आकाश में हल्की धुंध भी छाई हुई थी और हवा में घुली ठंडक ने प्रात:कालीन भ्रमण और कार्यवश घरों से बाहर निकले लोगों को मौसम के बदलते मिजाज से परिचित करवाया। सुबह करीब 7.30 बजे बादलों की ओट से सूरज निकला लेकिन उसकी किरणें दोपहर तक भी गत दिनों जैसी गर्म नहीं थी। मौसम के अनुकूल होने से दिनभर सडक़ों व बाजारों में लोगों की चहल-पहल देखी गई। जैसलमेर भ्रमण पर हजारों की संख्या में आए सैलानियों ने खुशनुमा वातावरण में भ्रमण का लुत्फ उठाया।

Updated on:

28 Oct 2025 09:18 pm

Published on:

28 Oct 2025 09:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Weather : रात में महसूस होने लगी सर्दी की आहट, अलसुबह आकाश में धुंध

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

