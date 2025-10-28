Jaisalmer Weather : रात में महसूस होने लगी सर्दी की आहट, अलसुबह आकाश में धुंध

मंगलवार अल सुबह आकाश में हल्की धुंध भी छाई हुई थी और हवा में घुली ठंडक ने प्रात:कालीन भ्रमण और कार्यवश घरों से बाहर निकले लोगों को मौसम के बदलते मिजाज से परिचित करवाया। सुबह करीब 7.30 बजे बादलों की ओट से सूरज निकला लेकिन उसकी किरणें दोपहर तक भी गत दिनों जैसी गर्म नहीं थी। मौसम के अनुकूल होने से दिनभर सडक़ों व बाजारों में लोगों की चहल-पहल देखी गई। जैसलमेर भ्रमण पर हजारों की संख्या में आए सैलानियों ने खुशनुमा वातावरण में भ्रमण का लुत्फ उठाया।