अच्छी खबर: समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 नवंबर से मूंग और मूंगफली की होगी खरीद

मूंग और मूंगफली की होगी खरीद (फोटो- पत्रिका)
नाचना (जैसलमेर): जैसलमेर जिले के नाचना में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति की ओर से मूंग व मूंगफली की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन का कार्य शनिवार से शुरू कर दिया गया है। आगामी एक नवंबर से मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू कर दी जाएगी।
राजफेड ने एक आदेश जारी कर बताया कि सरकार की ओर से मूंग का समर्थन मूल्य आठ हजार 768 रुपए और मूंगफली का 7 हजार 263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए शनिवार से ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है।
किसानों को पंजीयन करने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, जमाबंदी आदि की आवश्यकता होगी। किसान दस्तावेजों के साथ ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे।
गत वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य 8 हजार 682 एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य 6 हजार 783 रुपए था। इस वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य 8 हजार 768 एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य 7 हजार 263 निर्धारित किया है।
ऐसे में मूंग में 86 रुपए और मूंगफली के समर्थन मूल्य में 480 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा मिलेंगे और किसानों को लाभ मिल सकेगा।
