Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

अच्छी खबर: समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 नवंबर से मूंग और मूंगफली की होगी खरीद

सरकार की ओर से मूंग का समर्थन मूल्य आठ हजार 768 रुपए और मूंगफली का 7 हजार 263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए शनिवार से ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 19, 2025

Support Price

मूंग और मूंगफली की होगी खरीद (फोटो- पत्रिका)

नाचना (जैसलमेर): जैसलमेर जिले के नाचना में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति की ओर से मूंग व मूंगफली की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन का कार्य शनिवार से शुरू कर दिया गया है। आगामी एक नवंबर से मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू कर दी जाएगी।


राजफेड ने एक आदेश जारी कर बताया कि सरकार की ओर से मूंग का समर्थन मूल्य आठ हजार 768 रुपए और मूंगफली का 7 हजार 263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए शनिवार से ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है।


किसानों को पंजीयन करने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, जमाबंदी आदि की आवश्यकता होगी। किसान दस्तावेजों के साथ ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे।


बढ़ाया समर्थन मूल्य, मिलेगा किसानों को लाभ


गत वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य 8 हजार 682 एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य 6 हजार 783 रुपए था। इस वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य 8 हजार 768 एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य 7 हजार 263 निर्धारित किया है।


ऐसे में मूंग में 86 रुपए और मूंगफली के समर्थन मूल्य में 480 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा मिलेंगे और किसानों को लाभ मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में चावल के भूसे और केमिकल से मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, मिलावटी हल्दी-पाउडर जब्त, संचालक फरार
जयपुर
Jaipur News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / अच्छी खबर: समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 नवंबर से मूंग और मूंगफली की होगी खरीद

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जमकर हुई ग्राहकी…. इलेक्ट्रोनिक सामानों की खरीदारी पर जोर, बड़ी संख्या में बिके वाहन

जैसलमेर

पत्रिका पड़ताल… परमाणुनगरी में तीसरी आंख को मोतियाबिंद !

जैसलमेर

दीपोत्सव पर्व पर सैलानियों के आगमन से दर्शनीय स्थलों पर रौनक

जैसलमेर

स्वर्णनगरी के बाजारों में बरसा धन…पहली बार दिवाली के आगमन का अहसास

जैसलमेर

धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य सफलता मिलती है सफलता: रक्षा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.