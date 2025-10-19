अच्छी खबर: समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 नवंबर से मूंग और मूंगफली की होगी खरीद

नाचना (जैसलमेर): जैसलमेर जिले के नाचना में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति की ओर से मूंग व मूंगफली की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन का कार्य शनिवार से शुरू कर दिया गया है। आगामी एक नवंबर से मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू कर दी जाएगी।