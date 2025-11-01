माड़वा के पास करंट की चपेट में आने से कुरजां घायल

माड़वा गांव के पास एक खड़ीन में बड़ी संख्या में कुरजां आती है। शुक्रवार रात एक कुरजां उड़ान भरते समय हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आ गई और गिरकर घायल हो गई। शनिवार सुबह सूचना पर माड़वा सरपंच फजलदीन मेहर मौके पर पहुंचे और कुरजां को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने पशु चिकित्सक से कुरजां का प्राथमिक उपचार करवाया और अपने घर पर सुरक्षित रखा। यहां उसका उपचार किया जा रहा है।