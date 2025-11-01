माड़वा के पास करंट की चपेट में आने से कुरजां घायल

पोकरण क्षेत्र के माड़वा गांव के पास से निकल रही ट्रांसमिशन हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से प्रवासी पक्षी कुरजां घायल हो गई। माड़वा गांव के पास से ट्रांसमिशन की हाइटेंशन विद्युत तारें निकल रही है। सर्द ऋतु की शुरुआत के साथ प्रवासी कुरजां पक्षियों ने भी यहां आसपास जलस्त्रोतों के पास पड़ाव डाल रखा है।
माड़वा गांव के पास एक खड़ीन में बड़ी संख्या में कुरजां आती है। शुक्रवार रात एक कुरजां उड़ान भरते समय हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आ गई और गिरकर घायल हो गई। शनिवार सुबह सूचना पर माड़वा सरपंच फजलदीन मेहर मौके पर पहुंचे और कुरजां को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने पशु चिकित्सक से कुरजां का प्राथमिक उपचार करवाया और अपने घर पर सुरक्षित रखा। यहां उसका उपचार किया जा रहा है।
