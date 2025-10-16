लाठी: गोपीनाथ का शव परिजनों को सौंपा, नम आंखों से अंतिम संस्कार

पोकरण क्षेत्र के लाठी निवासी गोपीलाल दर्जी पुत्र नखतूराम का शव गुरुवार को निवास पर पहुंचा। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी और अंतिम यात्रा में शिरकत की। गौरतलब है कि जैसलमेर में हुए भीषण बस आग हादसे में लाठी निवासी गोपीलाल दर्जी की भी जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी। डीएनए सेम्पलिंग के बाद गुरुवार को परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। दोपहर बाद शव उनके पैतृक गांव लाठी स्थित निवास पर लाया गया। यहां परिवारजनों, रिश्तेदारों व बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। रीति-रिवाज के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। गांव के श्मशान स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि गोपीलाल दर्जी जैसलमेर-लाठी के बीच एक निजी मोबाइल कंपनी में पेट्रोलिंग का कार्य करते थे। वे प्रतिदिन ड्यूटी के बाद इसी बस से पुन: घर आते थे। मंगलवार को भी वे रोजमर्रा की तरह बस में सवार हुए और जैसलमेर से निकलते ही हुए हादसे में उनकी जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी। गोपीलाल तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। परिवार में पत्नी व तीन बेटे व एक बेटी है।