अवैध मादक पदार्थ स्मैक तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली पुलिस ने सवाईसिंह पुत्र दीपसिह निवासी हुकमसिह की ढाणी म्याजलार को गिरफ्तार किया। जांच में आरोपी के कब्जे से 18.97 ग्राम स्मैक और प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर गिरफतार किया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के निर्देशन में समस्त थानाधिकारियों को अधिकतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। गिरफ्तार मुल्जिम से मादक पदार्थों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
झिनझिनयाली पुलिस ने सोलर एनर्जी प्लांट बईया से चोरी हुए कॉपर प्लेट्स के प्रकरण का खुलासा किया। गत 16 सितंबर को प्रोजेक्ट मैनेजर इन्द्रजीत एस ने रिपोर्ट दी कि 14 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि में अज्ञात चोरो ने प्लांट से 77 कॉपर प्लेट्स चोरी कर ली। चोरी की अनुमानित कीमत तीन लाख आठ हजार रुपये बताई गई। पुलिस टीम ने आसूचना संकलन और स्थानीय जांच के आधार पर आरोपी नेपालसिंह पुत्र हीरसिह निवासी सलखा, थाना सदर, जिला जैसलमेर को दस्तयाब किया। पूछताछ के बाद चोरी गया माल बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर, रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी और थानाधिकारी खम्माराम सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।पुलिस ने बताया कि अनुसंधान अभी जारी है और अन्य संभावित आरोपी की तलाश की जा रही है।
