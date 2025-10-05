अवैध मादक पदार्थ स्मैक तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

झिनझिनयाली पुलिस ने सोलर एनर्जी प्लांट बईया से चोरी हुए कॉपर प्लेट्स के प्रकरण का खुलासा किया। गत 16 सितंबर को प्रोजेक्ट मैनेजर इन्द्रजीत एस ने रिपोर्ट दी कि 14 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि में अज्ञात चोरो ने प्लांट से 77 कॉपर प्लेट्स चोरी कर ली। चोरी की अनुमानित कीमत तीन लाख आठ हजार रुपये बताई गई। पुलिस टीम ने आसूचना संकलन और स्थानीय जांच के आधार पर आरोपी नेपालसिंह पुत्र हीरसिह निवासी सलखा, थाना सदर, जिला जैसलमेर को दस्तयाब किया। पूछताछ के बाद चोरी गया माल बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर, रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी और थानाधिकारी खम्माराम सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।पुलिस ने बताया कि अनुसंधान अभी जारी है और अन्य संभावित आरोपी की तलाश की जा रही है।