जैसलमेर

यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्ती, क्रेन से उठा रहे वाहन

यातायात पुलिस की ओर से नो-पार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 02, 2026

यातायात पुलिस की ओर से नो-पार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य चौराहे व मार्गों पर बड़ी संख्या में दुकानें स्थित है। जिससे कस्बे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों की भीड़ रहती है। इन लोगों की ओर से अपने वाहनों को मुख्य मार्गों पर ही खड़ा कर दिए जाने से आए दिन यातायात व्यवस्था लडख़ड़ा रही थी।

इसके साथ ही जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। जिसको लेकर राजस्थान पत्रिका के गत 8 नवंबर के अंक में पोकरण में अव्यवस्थित पार्किंग से चरमराई यातायात व्यवस्था, रोज बढ़ रही परेशानी, क्रेन सुविधा के अभाव में नहीं हटते वाहन, यातायात पुलिस की बढ़ी चुनौती..शीर्षक व उपशीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद नगरपालिका की ओर से गत दिनों एक क्रेन किराए पर लेकर यातायात पुलिस को मुहैया करवाई गई। यातायात पुलिस प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक सवाईसिंह तंवर ने बताया कि क्रेन को दो दिन तक कस्बे में घुमाकर उसकी जानकारी दी गई और आमजन को नो-पार्किंग में अपने वाहन खड़े नहीं करने के लिए हिदायत दी गई। अब दो दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नो-पार्किंग में खड़े वाहन को क्रेन से जब्त किया जा रहा है और चालान काटे जा रहे है।

Published on:

02 Jan 2026 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्ती, क्रेन से उठा रहे वाहन

