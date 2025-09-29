पारा @ 39.4 डिग्री: चमक रहा सूरज, सता रही गर्मी… बादलों की भी आवाजाही

स्वर्णनगरी में तेज गर्मी के बीच सोमवार को बादलों की आवाजाही ने लोगों को आंशिक राहत पहुंचाई। आकाश में बादलों के बड़े-बड़े टुकड़ों से प्रकृति के मोहक नजारे दिनभर दिखाई देते रहे। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम 28.4 डिग्री रहा। इससे एक दिन पहले पारा क्रमश: 39.8 और 25.6 डिग्री रहा था। जहां दिन का पारा लगभग बराबर रहा वहीं रात की शीतलता काफी हद तक गायब हो गई है और न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ गया। सोमवार को सुबह से शहर का वातावरण उमस से भरा रहा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के पसीने छूटते रहे। उसके बाद सूर्य के तेज चमक बिखेरने से माहौल लगातार गर्म होता गया। दोपहर और उसके बाद शाम तक तपिश व उमस का वातावरण अनवरत बना रहा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी गर्मी का स्तर लगभग इसी तरह का बना रहेगा। उसके बाद दो दिन बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है।