Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पारा @ 39.4 डिग्री: चमक रहा सूरज, सता रही गर्मी… बादलों की भी आवाजाही

स्वर्णनगरी में तेज गर्मी के बीच सोमवार को बादलों की आवाजाही ने लोगों को आंशिक राहत पहुंचाई।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 29, 2025

स्वर्णनगरी में तेज गर्मी के बीच सोमवार को बादलों की आवाजाही ने लोगों को आंशिक राहत पहुंचाई। आकाश में बादलों के बड़े-बड़े टुकड़ों से प्रकृति के मोहक नजारे दिनभर दिखाई देते रहे। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम 28.4 डिग्री रहा। इससे एक दिन पहले पारा क्रमश: 39.8 और 25.6 डिग्री रहा था। जहां दिन का पारा लगभग बराबर रहा वहीं रात की शीतलता काफी हद तक गायब हो गई है और न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ गया। सोमवार को सुबह से शहर का वातावरण उमस से भरा रहा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के पसीने छूटते रहे। उसके बाद सूर्य के तेज चमक बिखेरने से माहौल लगातार गर्म होता गया। दोपहर और उसके बाद शाम तक तपिश व उमस का वातावरण अनवरत बना रहा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी गर्मी का स्तर लगभग इसी तरह का बना रहेगा। उसके बाद दो दिन बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पारा @ 39.4 डिग्री: चमक रहा सूरज, सता रही गर्मी… बादलों की भी आवाजाही

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शारदीय नवरात्र में देवी प्रतिमा को साक्षी मानकर ली शपथ, 700 किशोर-युवाओं ने लिया संकल्प

जैसलमेर

जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच लाठी-भाटा जंग, महिला सहित 6 घायल, 1 जोधपुर रेफर

land dispute in Pokhran
जैसलमेर

एयरपोर्ट जैसा बन रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, कार्य अंतिम चरण में

जैसलमेर

पांच दिन से लखा गांव में धरना, ग्रामीणों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप

जैसलमेर

ओरण-गोचर को लेकर सरकार अतिसंवेदनशील: भाटी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.