Jaisalmer: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले विधायक, CID चौकियों को लेकर रखी ऐसी मांग

विधायक ने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बंद पड़ी सीआईडी चौकियों के पुन: संचालन की मांग की। उन्होंने बताया कि इन चौकियों के बंद होने से खुफिया सूचना-संग्रह प्रणाली कमजोर हुई है और सीमा पार गतिविधियों पर नियंत्रण कठिन हुआ है। नई चौकियों की स्थापना पर भी विचार करने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त विधायक भाटी ने जैसलमेर में एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का निवेदन किया।