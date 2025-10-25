Patrika LogoSwitch to English

Jaisalmer: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले विधायक, CID चौकियों को लेकर रखी ऐसी मांग

विधायक छोटूसिंह भाटी ने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बंद पड़ी सीआईडी चौकियों के पुन: संचालन की मांग की। उन्होंने बताया कि इन चौकियों के बंद होने से खुफिया सूचना-संग्रह प्रणाली कमजोर हुई है।

जैसलमेर

Oct 25, 2025

जैसलमेर दौरे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह। फाइल फोटो- पत्रिका

जैसलमेर। जैसलमेर प्रवास पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विधायक छोटूसिंह भाटी ने जिले के सीमावर्ती विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। विधायक भाटी ने सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि रामगढ़-पिथेवाला और लुंडेट-पीटीएम मार्ग जैसे सड़क निर्माण से किसानों और पर्यटकों को बड़ा लाभ मिला है।

उन्होंने चार प्रमुख सड़कों की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, जिनकी स्थिति अत्यंत खराब है- जैसलमेर बाईपास सड़क (दामोदरा से भादासर तक 22 किमी), जैसलमेर-आसुतार मार्ग (हाबूर-खुईयाला खंड), सम-धनाना मार्ग और सानु-हाबूर मार्ग। भाटी ने इन मार्गों का शीघ्र सर्वे कर पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का अनुरोध किया ताकि पर्यटन, रक्षा और स्थानीय जीवन को मजबूती मिले।

नई चौकियों की मांग

विधायक ने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बंद पड़ी सीआईडी चौकियों के पुन: संचालन की मांग की। उन्होंने बताया कि इन चौकियों के बंद होने से खुफिया सूचना-संग्रह प्रणाली कमजोर हुई है और सीमा पार गतिविधियों पर नियंत्रण कठिन हुआ है। नई चौकियों की स्थापना पर भी विचार करने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त विधायक भाटी ने जैसलमेर में एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का निवेदन किया।

मिला आश्वासन

उन्होंने कहा कि यह सैन्य प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। अंत में विधायक ने रक्षा मंत्री के जैसलमेर आगमन को स्वागत करते हुए कहा कि इससे सीमापर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ा और स्थानीय नागरिकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले विधायक, CID चौकियों को लेकर रखी ऐसी मांग

