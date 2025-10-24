नई तकनीक, ऐप और सुविधाओं का उद्घाटन, भारतीय सेना को सशक्त बनाने पर जोर

उन्होंने कहा कि मशीन ताकत बढ़ाती है, लेकिन परिणाम देने की शक्ति मानव आत्मा में है। रक्षामंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय सेना के टेक्नोलॉजी एनेबलर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के एज डेटा सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट हेल्पलाइन और डिफेंस मिलेट डिशेस कॉम्पेंडियम जारी किया गया। लोंगेवाला में नमन सेंटर, चांदपुरी हॉल और ऑडियो-विजुअल कक्ष का उद्घाटन भी किया गया। तनोट राय माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर रक्षामंत्री ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की ओर से गिराए गए बम भी देखे। उन्होंने कहा कि मंदिर के दर्शन कर स्वयं को गौरवान्वित और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं।