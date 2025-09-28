खुशखबरी: जैसलमेर से बेंगलुरु के लिए जल्द शुरू होगी नई फ्लाइट, ये रहा शेड्यूल



इस साल अक्टूबर महीने में जैसलमेर से कई नई उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं। 1 अक्टूबर से जैसलमेर और दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू होगी। इसके बाद 26 अक्टूबर से मुंबई और जयपुर के लिए भी उड़ानें संचालित होंगी। अब बेंगलुरु के जुड़ने से जैसलमेर सीधे दक्षिण भारत से जुड़ जाएगा, जिससे पर्यटकों को लंबी दूरी तय किए बिना आसानी से यहां आने का मौका मिलेगा।