Inspirational Story: ससुराल में आकर पास की 10वीं, फिर सिलाई मशीन से बिजनेस शुरू किया, अब दे रहीं महिलाओं को रोजगार



ईमानदारी से नियमित मेहनत जारी रखी। समय के साथ तकनीक सीखी, बाजार की मांग का ध्यान रखा। अब झुंझुनूं के भोजासर गांव के निकट संजय नगर निवासी संतोष मील करीब साठ से अधिक महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। वह जिले में महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। जॉब क्रिएटर बनने का संदेश दे रही हैं।