जैसलमेर में अब शुरू होगा मेडिकल कॉलेज, थमेगा इंतजार

सरहदी जिले जैसलमेर के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी सौगात मिली है। जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन ने 50 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। नए सत्र 2025-26 से कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश होंगे। राज्य सरकार की ओर से टोंक और जैसलमेर दोनों नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 100-100 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन एनएमसी ने फिलहाल 50-50 सीटें ही स्वीकृत की हैं।.रामगढ़ बाइपास मार्ग पर 325 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कॉलेज का आवश्यक शैक्षणिक ब्लॉक लगभग तैयार है। अगले कुछ महीनों में यह कॉलेज संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा।