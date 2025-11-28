कार की टक्कर से एक की मौत, 4 बच्चों सहित महिला घायल

यह हादसा बड़ाबाग डम्पिंग क्षेत्र में भारतमाला सडक़ मार्ग पर गुरुवार देर शाम हुआ। हादसे में बाइक सवार युवक राजकुमार (28) पुत्र रामनारायण की मौके पर मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी समेत 4 बच्चे घायल हो गए। सभी को जवाहिर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपाचर के बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक व उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का निवासी था और जिले में बरमसर में रहकर मजदूरी का काम करता था।