कार की टक्कर से एक की मौत, 4 बच्चों सहित महिला घायल

जैसलमेर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी व 4 मासूम बच्चे घायल हो गए।
यह हादसा बड़ाबाग डम्पिंग क्षेत्र में भारतमाला सडक़ मार्ग पर गुरुवार देर शाम हुआ। हादसे में बाइक सवार युवक राजकुमार (28) पुत्र रामनारायण की मौके पर मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी समेत 4 बच्चे घायल हो गए। सभी को जवाहिर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपाचर के बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक व उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का निवासी था और जिले में बरमसर में रहकर मजदूरी का काम करता था।
इस हादसे में मृतक राजकुमार की पत्नी पूजा (25) और 4 मासूम बच्चे व भतीजे कृष्णा (3), शिवम (6), कार्तिक (2) और वीरू (12) बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का उपचार करेन वाले चिकित्सकों के अनुसार, दो बच्चों के पैरों में फ्रेक्चर हुआ है, बाकी घायलों को गहरी अंदरूनी चोटें लगी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 3-4 जने सवार थे और वे शराब के नशे में थे। पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त गाडिय़ों को जब्त किया और कार मालिक किशोर को हिरासत में लिया है। कार में सवार अन्य लोगों की तलाश जारी है।
