विवाद : संविदा कार्मिक – मुझे गालियां दी, चिकित्साधिकारी – काम के लिए कहना ही पड़ता है

साथ ही उसने परेशान व प्रताडि़त करने के आरोप लगाए। जिस पर सेवानिवृत आयुर्वेद अधिकारी डॉ.शरदचंद्र व्यास, शिक्षाविद् रामदयाल छंगाणी, बाबू व्यास, महेश गुचिया, देवीलाल बिस्सा, शैलेष छंगाणी, हरीश रंगा, दिनेश व्यास सहित बड़ी संख्या में लोग सोमवार को सुबह राजकीय अस्पताल पहुंचे। वे पीएमओ डॉ.गुप्ता के चैंबर में गए। यहां कार्यवाहक पीएमओ डॉ.कामिनी गुप्ता उपस्थित थी। लोगों ने रोष जताते हुए आरोप लगाया कि डॉ.अनिल गुप्ता की ओर से कार्मिक को गालियां दी गई। साथ ही परेशान व प्रताडि़त किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जाति को टारगेट भी कर रहे है।