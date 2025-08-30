भक्तों का उमड़ा हुजूम: जोधपुर से पहुंचे पदयात्री, पोकरण बना भक्तिमय नगरी

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में बाबा की समाधि पर चल रहे ख्याति प्राप्त अंतरप्रांतीय भादवा मेले का असर पोकरण में भी चरम पर है और मेला परवान पर नजर आ रहा है। दिन व रात में रामदेवरा की तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं का जोश व उत्साह हिलोरे ले रहा है। साथ ही डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालुओं से मेले की रौनक बढ़ती जा रही है। बाबा रामदेव का अंतरप्रांतीय भादवा मेला विधिवत रूप से गत 25 अगस्त को शुरू हुआ था। जबकि गत एक माह से श्रद्धालुओं की आवक अनवरत रूप से जारी है। रामदेवरा जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु पोकरण होकर गुजरते है। इसके साथ ही रामदेवरा दर्शनों के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु वापिस पोकरण पहुंचकर भ्रमण कर रहे है। ये श्रद्धालु पोकरण में बालीनाथ महाराज के आश्रम के दर्शन कर बालागढ़ फोर्ट, ऐतिहासिक सालमसागर व रामदेवसर तालाबों का भ्रमण कर रहे है। जिससे पोकरण में भी मेले जैसा माहौल बना हुआ है और बाजारों में चहल-पहल नजर आ रही है।