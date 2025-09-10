जैसलमेर का प्रवेश द्वार पोकरण, पर्यटन हब बनने की संभावनाएं अपार

केवल 24 वर्षों के अंतराल में दो बार परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को भारत की सामरिक ताकत से परिचित कराने वाली धरती पोकरण आज भी पर्यटन मानचित्र पर जगह बनाने को तरस रही है। स्थिति यह है कि जैसलमेर के किले, हवेलियों, तालाबों और धोरों की बराबरी करने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध पोकरण केवल राहगीर पर्यटकों को देखता रह जाता है। यहां पर्यटन को बढ़ावा मिले तो यह स्वर्णनगरी जैसलमेर का सशक्त सहायक बन सकता है। पोकरण फिल्ड फायरिंग रेंज में 1974 व 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों के बाद विश्व स्तर पर पहचान बना चुकी परमाणु नगरी को आज भी पर्यटन नगरी बनने का इंतजार है। ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि और यहां की लोक संस्कृति व लोककला की देश में अलग पहचान है। यहां प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक देशी, विदेशी व धार्मिक पर्यटक आते है, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का पर्याप्त प्रचार नहीं होने से वे यहां की कला से बिना रुबरु हुए ही रुखसत हो जाते है, जिससे यहां आने वाले सैलानियों से पर्यटन व्यवसाय को परोक्ष रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा।