Rajasthan: पोकरण में टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

जैसलमेर। पोकरण क्षेत्र में बीती रात एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह गोदाम फलसूंड रोड पर आबादी के बीच स्थित है, जिससे आग लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखा सामान धू-धू कर जलने लगा।