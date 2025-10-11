Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: पहले 4 स्थानों से, अब सिर्फ 2 स्थानों से हो रहा बसों का संचालन

पोकरण कस्बे में वर्षों पुरानी अलग-अलग जगहों से बसों के संचालन की समस्या का समाधान होने से यात्रियों को राहत मिल रही है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 11, 2025

पोकरण कस्बे में वर्षों पुरानी अलग-अलग जगहों से बसों के संचालन की समस्या का समाधान होने से यात्रियों को राहत मिल रही है। पूर्व में कस्बे में अलग-अलग 4-5 जगहों से बसों का संचालन होता था, लेकिन अब केवल 2 जगहों से बसों का संचालन हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को भी बसों की तलाश में सुविधा मिल रही है। गौरतलब है कि कस्बे में पूर्व में केन्द्रीय बस स्टैंड से जोधपुर, बाड़मेर जाने वाली रोडवेज और बाड़मेर, फलसूंड, राजमथाई एवं ग्रामीण रूट की निजी बसों का संचालन होता था। जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी जाने वाली रोडवेज बसें खटीक समाज धर्मशाला के पास से, निजी बसें इससे थोड़ी दूर जैसलमेर रोड और जोधपुर जाने वाली निजी बसें इसके सामने गैस एजेंसी के पास से संचालित होती थी। सांकड़ा व बीकानेर जाने वाली निजी बसों का रावणा राजपूत समाज की भूमि से संचालन होता था। अलग-अलग जगहों से बसों के संचालन के कारण अनजान व्यक्ति को बसों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी और उन्हें परेशानी हो रही थी। इसके अलावा मुख्य सडक़ पर खड़ी बसों के कारण आए दिन यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।

पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा

बस स्टैंडों की अलग-अलग जगहों एवं बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर पत्रिका की ओर से पूर्व में समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ की ओर से बस संचालकों की बैठक लेकर मुख्य मार्गों से अस्थायी बस स्टैंड हटाने एवं स्थायी जगहों से बसों के संचालन के निर्देश दिए गए। जिसके बाद गत अप्रेल माह में स्थायी व्यवस्था की गई। पुलिस की सख्ती के बाद कस्बे में अब केवल दो जगहों से बसों का संचालन हो रहा है। पुलिस वृताधिकारी राठौड़ के निर्देशों के बाद यातायात पुलिस प्रभारी सवाईसिंह तंवर के नेतृत्व में टीम की ओर से अस्थायी बस स्टैंडों को सडक़ों से हटाया गया। अब रोडवेज और बाड़मेर, फलसूंड, राजमथाई क्षेत्र में संचालित निजी बसों का केन्द्रीय बस स्टैंड से संचालन हो रहा है। जबकि अन्य सभी निजी बसें रावणा राजपूत समाज की भूमि से संचालित हो रही है।

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

