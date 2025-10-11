पोकरण: पहले 4 स्थानों से, अब सिर्फ 2 स्थानों से हो रहा बसों का संचालन

पोकरण कस्बे में वर्षों पुरानी अलग-अलग जगहों से बसों के संचालन की समस्या का समाधान होने से यात्रियों को राहत मिल रही है। पूर्व में कस्बे में अलग-अलग 4-5 जगहों से बसों का संचालन होता था, लेकिन अब केवल 2 जगहों से बसों का संचालन हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को भी बसों की तलाश में सुविधा मिल रही है। गौरतलब है कि कस्बे में पूर्व में केन्द्रीय बस स्टैंड से जोधपुर, बाड़मेर जाने वाली रोडवेज और बाड़मेर, फलसूंड, राजमथाई एवं ग्रामीण रूट की निजी बसों का संचालन होता था। जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी जाने वाली रोडवेज बसें खटीक समाज धर्मशाला के पास से, निजी बसें इससे थोड़ी दूर जैसलमेर रोड और जोधपुर जाने वाली निजी बसें इसके सामने गैस एजेंसी के पास से संचालित होती थी। सांकड़ा व बीकानेर जाने वाली निजी बसों का रावणा राजपूत समाज की भूमि से संचालन होता था। अलग-अलग जगहों से बसों के संचालन के कारण अनजान व्यक्ति को बसों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी और उन्हें परेशानी हो रही थी। इसके अलावा मुख्य सडक़ पर खड़ी बसों के कारण आए दिन यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।