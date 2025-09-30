पोकरण: टिन शेड तोड़कर घुसे चोर, दुकान से चुराए कपड़े

पोकरण कस्बे के मुख्य चौराहा से कुछ दूर राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित एक दुकान में सोमवार रात चोरों ने टिन शेड तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे में राजकीय अस्पताल के सामने दांतल हाल स्थानीय निवासी छोटूसिंह भाटी की कपड़े की दुकान स्थित है। दुकानदार भाटी ने बताया कि सोमवार रात वह दुकान बंद कर घर चला गया। मंगलवार सुबह 9 बजे वापिस आया तो दुकान में ऊपर लगी सीलिंग टूटी हुई थी। जब ध्यान से देखा तो ऊपर टिनशेड भी टूटा हुआ था। इसके साथ ही दुकान में कपड़े व कार्टन अस्त-व्यस्त पड़े थे। जब सामान संभाला तो पता चला कि देर रात अज्ञात चोरों ने टिन शेड व सीलिंग तोड़कर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 2 लाख रुपए से अधिक के कपड़े और गले में रखे 17 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और आसपास दुकानों व मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच शुरू की।