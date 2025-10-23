Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

पोकरण कस्बे में पर्यटकों की आवक गुरुवार को चरम पर रही। गुरुवार सुबह जोधपुर रोड पर दो गाडिय़ां टकरा गई्, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक तनातनी चली।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 23, 2025

पोकरण कस्बे में पर्यटकों की आवक गुरुवार को चरम पर रही। गुरुवार सुबह जोधपुर रोड पर दो गाडिय़ां टकरा गई्, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक तनातनी चली। इस दौरान यहां लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और समझाइश के बाद वाहनों को रवाना करवाया। गौरतलब है कि दीपावली के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। जैसलमेर व रामदेवरा जाने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु पोकरण होकर गुजरते है। इसके साथ ही वापसी में भी यहीं से जाते है। ऐसे में पोकरण में पर्यटकों व उनके वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। गुरुवार को सुबह सैकड़ों पर्यटक पोकरण पहुंचे। इस दौरान जोधपुर रोड पर फलसूंड तिराहे के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई। हालांकि सवारियों को चोट नहीं लगी, लेकिन एक कार में आए स्क्रैच के बाद गाडिय़ों में सवार लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिससे यातायता व्यवस्था लडखड़़ा गई और अन्य पर्यटकों व स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

फिल्मी स्टाइल में चला ड्रामा

एक कार में कुछ पर्यटक जोधपुर की तरफ से आ रहे थे। इस दौरान एक कैम्पर भी आ रही थी। फलसूंड तिराहे के पास वाहनों की भीड़ के कारण जाम लगा हुआ था। इस दौरान कैम्पर व कार की साइड से टक्कर लग गई, जिससे कार में स्क्रैच आ गए और एक प्लास्टिक का टुकड़ा टूट गया। कार सवार युवक नीचे उतरे और कैम्पर सवारों से उलझ गए। इसके साथ ही नुकसान के रुपए देने की मांग करने लगे। इस दौरान दोनों गाडिय़ों में सवार लोगों में झगड़ा होने लगा। ऐसे में सडक़ जाम हो गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। विवाद के बीच यहां खड़े लोगों ने समझाइश की तो कार सवारों ने थाने चलने का बोल दिया। कैम्पर चालक तेज गति से भगाने लगा तो एक युवक खिडक़ी से लटक गया, जिस पर कैम्पर चालक को कुछ दूर गाड़ी रोकनी पड़ी। फिल्मी स्टाइल में चले घटनाक्रम के दौरान लोगों की भीड़ लग गई।

पुलिस ने समझाइश के बाद किया रवाना

दोनों वाहनों के सवारों के बीच आपस में विवाद कुछ देर में बढऩे लगा और हाथा-पाई होने लगी। जिस पर पास खड़े लोगों ने छुड़वाया और पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपालसिंह टीम के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने दोनों गाडिय़ों को सडक़ से दूर करवाकर यातायात सुचारु करवाया। इसके बाद दोनों गाडिय़ों को थाने ले जाया गया। यहां समझाइश के बाद मामला शांत करवाकर रवाना किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोहनगढ़ में दोहरा हत्याकांड: निर्माण कार्य में भुगतान को लेकर था विवाद, एक आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

जैसलमेर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

Rajnath Singh in jaisalmer
जैसलमेर

जैसलमेर में ट्रैक्टर चालक ने ठेला लगाकर सामान बेचने वाले को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत

Jaisalmer News
जैसलमेर

शादी के 6 माह बाद विवाहिता ने खुदकुशी की,  शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.