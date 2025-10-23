पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

पोकरण कस्बे में पर्यटकों की आवक गुरुवार को चरम पर रही। गुरुवार सुबह जोधपुर रोड पर दो गाडिय़ां टकरा गई्, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक तनातनी चली। इस दौरान यहां लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और समझाइश के बाद वाहनों को रवाना करवाया। गौरतलब है कि दीपावली के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। जैसलमेर व रामदेवरा जाने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु पोकरण होकर गुजरते है। इसके साथ ही वापसी में भी यहीं से जाते है। ऐसे में पोकरण में पर्यटकों व उनके वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। गुरुवार को सुबह सैकड़ों पर्यटक पोकरण पहुंचे। इस दौरान जोधपुर रोड पर फलसूंड तिराहे के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई। हालांकि सवारियों को चोट नहीं लगी, लेकिन एक कार में आए स्क्रैच के बाद गाडिय़ों में सवार लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिससे यातायता व्यवस्था लडखड़़ा गई और अन्य पर्यटकों व स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।