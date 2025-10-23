पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

पोकरण कस्बे में पर्यटकों की आवक गुरुवार को चरम पर रही। गुरुवार सुबह जोधपुर रोड पर दो गाडिय़ां टकरा गई्, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक तनातनी चली। इस दौरान यहां लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और समझाइश के बाद वाहनों को रवाना करवाया। गौरतलब है कि दीपावली के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। जैसलमेर व रामदेवरा जाने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु पोकरण होकर गुजरते है। इसके साथ ही वापसी में भी यहीं से जाते है। ऐसे में पोकरण में पर्यटकों व उनके वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। गुरुवार को सुबह सैकड़ों पर्यटक पोकरण पहुंचे। इस दौरान जोधपुर रोड पर फलसूंड तिराहे के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई। हालांकि सवारियों को चोट नहीं लगी, लेकिन एक कार में आए स्क्रैच के बाद गाडिय़ों में सवार लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिससे यातायता व्यवस्था लडखड़़ा गई और अन्य पर्यटकों व स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
एक कार में कुछ पर्यटक जोधपुर की तरफ से आ रहे थे। इस दौरान एक कैम्पर भी आ रही थी। फलसूंड तिराहे के पास वाहनों की भीड़ के कारण जाम लगा हुआ था। इस दौरान कैम्पर व कार की साइड से टक्कर लग गई, जिससे कार में स्क्रैच आ गए और एक प्लास्टिक का टुकड़ा टूट गया। कार सवार युवक नीचे उतरे और कैम्पर सवारों से उलझ गए। इसके साथ ही नुकसान के रुपए देने की मांग करने लगे। इस दौरान दोनों गाडिय़ों में सवार लोगों में झगड़ा होने लगा। ऐसे में सडक़ जाम हो गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। विवाद के बीच यहां खड़े लोगों ने समझाइश की तो कार सवारों ने थाने चलने का बोल दिया। कैम्पर चालक तेज गति से भगाने लगा तो एक युवक खिडक़ी से लटक गया, जिस पर कैम्पर चालक को कुछ दूर गाड़ी रोकनी पड़ी। फिल्मी स्टाइल में चले घटनाक्रम के दौरान लोगों की भीड़ लग गई।
दोनों वाहनों के सवारों के बीच आपस में विवाद कुछ देर में बढऩे लगा और हाथा-पाई होने लगी। जिस पर पास खड़े लोगों ने छुड़वाया और पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपालसिंह टीम के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने दोनों गाडिय़ों को सडक़ से दूर करवाकर यातायात सुचारु करवाया। इसके बाद दोनों गाडिय़ों को थाने ले जाया गया। यहां समझाइश के बाद मामला शांत करवाकर रवाना किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग