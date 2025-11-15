मोहनगढ़ व्यापारी हत्या-लूट प्रकरण में पुलिस ने वांछित आरोपी पकड़ा

मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में व्यापारी और उसके मुनीम की हत्या तथा लूट के प्रकरण में एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात में शामिल वांछित चौथे आरोपी परमजीत उर्फ पम्मा उर्फ मामा को गिरफ़्तार कर 2 लाख 98हजार रुपए बरामद किए हैं।
उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर को पंकज कुमार सारस्वत ने रिपोर्ट दी थी कि 20 अक्टूबर की रात उसके पिता मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेंवतराम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और आरोपियों ने नकदी तथा अल्टो कार लूटकर फरार हो गए।
प्रकरण दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।.वारदात की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के नेतृत्व में वृताधिकारी नाचना और थानाधिकारी मोहनगढ़ को आरोपी की तलाश के निर्देश दिए। टीम ने पंजाब और हरियाणा में लगातार दबिशें देकर आरोपी तक पहुंच बनाई।
थानाधिकारी नाथुसिंह तथा पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आरोपी परमजीत पुत्र मंगलसिंह, निवासी ठकरपुरा, जिला तरण तारन, पंजाब को दस्तयाब कर गिरफ़्तार किया। पूछताछ में आरोपी वारदात में शामिल पाया गया और उसके कब्जे से लूटी गई रकम बरामद हुई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है और प्रकरण का अनुसंधान जारी है।
