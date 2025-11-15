मोहनगढ़ व्यापारी हत्या-लूट प्रकरण में पुलिस ने वांछित आरोपी पकड़ा

थानाधिकारी नाथुसिंह तथा पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आरोपी परमजीत पुत्र मंगलसिंह, निवासी ठकरपुरा, जिला तरण तारन, पंजाब को दस्तयाब कर गिरफ़्तार किया। पूछताछ में आरोपी वारदात में शामिल पाया गया और उसके कब्जे से लूटी गई रकम बरामद हुई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है और प्रकरण का अनुसंधान जारी है।