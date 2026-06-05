Video: बिजली-पानी समस्या को लेकर आक्रोश, सड़कों पर उतरे लोग

रंगा के नेतृत्व में राजेन्द्रसिंह चंपावत, कांग्रेस पोकरण ब्लॉक प्रभारी हेमंत पालीवाल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल जोशी, रुघनाथसिंह चौहान, मांगीलाल माली, श्यामलाल जटिया, श्रीकृष्ण प्रजापत, अशोक दैया, गणपतराम गर्ग, शेराराम पूनड़, केसी नागौरा, श्रवण खींची, कल्याणसिंह, हरिवंश, ललित, अजय, शिवकुमार व्यास, हरीश रंगा, राजकुमार, अशोक छंगाणी, विराटखां, शहजाद, आरिफ, सद्दाम, हेमंत रंगा, प्रेम, संजय बिस्सा, पंकजसिंह, रामेश्वर शर्मा, नरुराम भील, केशव, रेंवतराम भील, अमर जोशी, प्रेमसुख, पंकज छंगाणी, राकेश पणिया, अमित जोशी सहित बड़ी संख्या में लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण से मुलाकात कर एक ज्ञापन सुपुर्द किया गया। उन्होंने पूरे कस्बे में नियमित व पर्याप्त जलापूर्ति करवाने, वंचित क्षेत्रों में टैंकरों से आपूर्ति करने, 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने, वॉल्टेज की समस्या के समाधान सहित अन्य मांगें की गई। जिस पर उपखंड अधिकारी चारण ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।