Jaisalmer: सरहदी जिले की स्कूलों में खेल सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल

जैसलमेर. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में खेल सामग्री की गुणवत्ता को लेकर गंभीर संकट सामने आया है। कई स्थानों पर वितरित खेल किट और उपकरण समय से पहले टूटने और अनुपयोगी होने की स्थिति में पाए गए हैं। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की बुनियादी खेल दक्षता, अभ्यास निरंतरता और चयन क्षमता पर पड़ रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रारंभिक प्रशिक्षण स्तर ही कमजोर हो तो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। यही स्थिति भविष्य की खेल पाइपलाइन को कमजोर कर रही है।