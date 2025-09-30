राजस्थान में यहां 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश, काले बादलों की गड़गड़ाहट ने डराया, कई जगहों पर भरा पानी



सोमवार को सुबह से शहर का वातावरण उमस से भरा रहा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के पसीने छूटते रहे। उसके बाद सूर्य के तेज चमक बिखेरने से माहौल लगातार गर्म होता गया। दोपहर और उसके बाद शाम तक तपिश व उमस का वातावरण अनवरत बना रहा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी गर्मी का स्तर लगभग इसी तरह का बना रहेगा। उसके बाद दो दिन बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है।