राजस्थान में यहां 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश, काले बादलों की गड़गड़ाहट ने डराया, कई जगहों पर भरा पानी

Rain in Jaisalmer
Rain in Jaisalmer: रामदेवरा में मंगलवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दिन में ही घने काले बादलों ने आसमान ढक दिया और धूल भरी ठंडी हवाओं के साथ तेज आंधी चलने लगी, कुछ देर तक जमकर बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली।
बता दें कि मोहनगढ़ में भी सुबह से घने बादल छाए रहे और 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया, लेकिन किसानों को अपनी फसलो को लेकर चिंता बढ़ गई। वहीं, नाचना गांव में दो घंटे से तेज बारिश का दौर चल रहा है। नाचना बस स्टैंड पर पानी भर गया। पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया। यहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
स्वर्णनगरी में तेज गर्मी के बीच सोमवार को बादलों की आवाजाही ने लोगों को आंशिक राहत पहुंचाई। आकाश में बादलों के बड़े-बड़े टुकड़ों से प्रकृति के मोहक नजारे दिनभर दिखाई देते रहे। मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम 26.4 डिग्री रहा। जहां दिन का पारा लगभग बराबर रहा, वहीं रात की शीतलता काफी हद तक गायब हो गई है और न्यूनतम तापमान करीब तीन डिग्री तक बढ़ गया।
सोमवार को सुबह से शहर का वातावरण उमस से भरा रहा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के पसीने छूटते रहे। उसके बाद सूर्य के तेज चमक बिखेरने से माहौल लगातार गर्म होता गया। दोपहर और उसके बाद शाम तक तपिश व उमस का वातावरण अनवरत बना रहा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी गर्मी का स्तर लगभग इसी तरह का बना रहेगा। उसके बाद दो दिन बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है।
पोकरण क्षेत्र में मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। गत कुछ दिनों से दोपहर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। सोमवार को बदले मौसम के चलते आसमान में दिनभर बादलों की आवाजाही रही, जिससे कुछ राहत महसूस हुई। सोमवार को सुबह मौसम सुहावना था।
रामदेवरा कस्बे में मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को पूरे दिन भीषण गर्मी और उमस के बाद शाम को अचानक मौसम बदलने से हुई बूंदाबांदी से क्षेत्र की सड़के पानी से तर हो उठी। बारिश के बादल चली शीतल हवाओं से आमजन को गर्मी से काफी राहत मिली।
