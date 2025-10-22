Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

राजनाथ सिंह जैसलमेर दौरा: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की रणनीति पर बड़ी बैठक, आधुनिक युद्ध की रणनीतियों पर होगी चर्चा

Rajnath Singh Jaisalmer Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यहां पहली बार आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। लोंगेवाला जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 22, 2025

Rajnath Singh Jaisalmer Visit

Rajnath Singh Jaisalmer Visit (Patrika File Photo)

Rajnath Singh Jaisalmer visit: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर तक राजस्थान के जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार यहां भारतीय सेना की ‘आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस’ आयोजित की जा रही है।


इस उच्च स्तरीय बैठक में सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें देश की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, आधुनिक युद्ध की रणनीतियों और तकनीकी सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस ‘ईयर ऑफ रिफॉर्म्स’ पर रहेगा। इस दौरान भारतीय सेना में चल रहे संरचनात्मक और तकनीकी सुधारों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आने वाले वर्षों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा तय की जाएगी।


अपने दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला सीमा चौकी भी जाएंगे, जहां वे 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वह सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे और सेना की नई ऑपरेशनल क्षमताओं का प्रदर्शन भी देखेंगे।


इसके अलावा, रक्षा मंत्री जैसलमेर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वे आर्मी वॉर म्यूजियम का दौरा करेंगे और ‘शौर्य पार्क’ व ‘कैक्टस पार्क’ का लोकार्पण करेंगे। साथ ही, सेना के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक नए ‘लाइट एंड साउंड शो’ का भी शुभारंभ करेंगे।


राजनाथ सिंह के इस तीन दिवसीय दौरे के मद्देनजर जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेना और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि यह कार्यक्रम सफल और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

