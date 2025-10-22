राजनाथ सिंह जैसलमेर दौरा: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की रणनीति पर बड़ी बैठक, आधुनिक युद्ध की रणनीतियों पर होगी चर्चा



इस उच्च स्तरीय बैठक में सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें देश की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, आधुनिक युद्ध की रणनीतियों और तकनीकी सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस ‘ईयर ऑफ रिफॉर्म्स’ पर रहेगा। इस दौरान भारतीय सेना में चल रहे संरचनात्मक और तकनीकी सुधारों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आने वाले वर्षों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा तय की जाएगी।