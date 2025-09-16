रामदेवरा: जिले में सर्वाधिक आय देने वाले स्टेशन पर बुनियादी सुविधा का अभाव

रामदेवरा रेलवे स्टेशन करीब 18.22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। गौरतलब है कि रामदेवरा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां विश्व विख्यात बाबा रामदेव का मेला भी लगता है। ऐसे में रामदेवरा स्टेशन के विकास के बाद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सकेगी। स्टेशन पर महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग शौचालयों के साथ बेहतर प्रतीक्षा- कक्ष, सर्कुलेटिंग एरिया में शौचालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रेल कोच जलपान गृह, नए अतिथि कक्ष और 10 नग रिटायरिंग रूम के अलावा 10 बेड्स का शयनकक्ष का निर्माण किया जा रहा है। स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्टेशन के प्रवेश द्वार और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए जाने हैं। इसके साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण होगा। दो पहिया, चौपहिया एवं दिव्यांगजन और के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था होगी।