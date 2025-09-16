Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

रामदेवरा: जिले में सर्वाधिक आय देने वाले स्टेशन पर बुनियादी सुविधा का अभाव

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं की भरमार व सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 16, 2025

oplus_0

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं की भरमार व सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक व दो पर यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें धूप व बारिश में परेशानी होती है। यात्री प्लेटफार्म पर लगे पेड़ों के नीचे बैठकर रेलों का इंतजार करते है। प्लेटफार्म नंबर - 1 एवं 2 पर टीन शेड की लंबाई काफी कम है। इससे बारिश के दौरान यात्रियों की भीड़ अधिक होने पर भीगते हुए ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन रेलवे की ओर से एक और दो प्लेटफर्म पर यात्रियों के छाया के लिए पर्याप्त टीन शेड विस्तार की व्यवस्था नहीं की है।

ट्रेनें व यात्री दोनों बढ़े, नहीं बढ़ी सुविधाएं

रामदेवरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक और दो पर लंबे समय से टीन शेड का विस्तार नहीं किया गया है, जबकि पिछले एक दशक में ट्रेनों की संख्या में इजाफा होने के साथ यात्री भार भी बढ़ गया है। जैसलमेर जाने वाली लंबी दूरी की सभी यात्री ट्रेनों का 80 फीसदी यात्री भार अकेले रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर ही उतरता है। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओ में मुख्य टीन शेड का विस्तार बेहद जरूरी होने के बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेले के दौरान तो प्लेटफार्म एक दो पर यात्रियों की भारी भीड़ पूरे महीने भर रहती हैं।

अमृत भारत योजना के कार्य भी ठप

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना से करवाए जा रहे विकास कार्य पिछले काफी महीनों से बंद हैं। रामदेवरा में बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को सुविधाओं से रेलवे की विभिन्न सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। गौरतलब है कि जोधपुर मंडल के रामदेवरा रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने गत 6 अगस्त 2024 को अन्य 508 स्टेशनों के साथ किया गया था। इसके बाद पुनर्विकसित रामदेवरा स्टेशन पर नई अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं व मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन से यात्रियों को बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी। गत काफी महीने से रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है।

18.22 करोड़ की लागत से स्टेशन का विकास प्रस्तावित

रामदेवरा रेलवे स्टेशन करीब 18.22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। गौरतलब है कि रामदेवरा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां विश्व विख्यात बाबा रामदेव का मेला भी लगता है। ऐसे में रामदेवरा स्टेशन के विकास के बाद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सकेगी। स्टेशन पर महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग शौचालयों के साथ बेहतर प्रतीक्षा- कक्ष, सर्कुलेटिंग एरिया में शौचालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रेल कोच जलपान गृह, नए अतिथि कक्ष और 10 नग रिटायरिंग रूम के अलावा 10 बेड्स का शयनकक्ष का निर्माण किया जा रहा है। स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्टेशन के प्रवेश द्वार और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए जाने हैं। इसके साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण होगा। दो पहिया, चौपहिया एवं दिव्यांगजन और के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था होगी।

फैक्ट फाइल -

-12 ट्रेनें गुजरती है रामदेवरा रेलवे स्टेशन से

-18.22 करोड़ से हो रहे है विकास कार्य
-2 प्लेटफार्म बने है स्टेशन पर

16 Sept 2025 10:58 pm

