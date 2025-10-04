पवन ऊर्जा संयंत्रों से तांबा चोरी में वांछित आरोपी रामगढ़ पुलिस के हत्थे

पवन ऊर्जा संयंत्रों से चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण 22 जुलाई की मध्य रात्रि का है, जब लगभग तीन बजे 15 विद्युत संयंत्रों की कनेक्टिविटी अचानक बंद हो गई। सिक्योरिटी टीम की चेकिंग के दौरान संयंत्र संख्या एमके-103 और एमके-52 का दरवाजा खुला मिला। मौके पर बोलेरो कैंपर गाड़ी के पहियों के निशान भी दिखाई दिए। कंपनी इंजीनियर्स और अधिकारियों की ओर से जांच में सामने आया कि चोर संयंत्र के अंदर से तांबे की केबल चोरी कर ले गए। इस पर गणपतसिंह पुत्र सगतसिंह निवासी सेरावा सोनू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।