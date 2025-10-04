Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पवन ऊर्जा संयंत्रों से तांबा चोरी में वांछित आरोपी रामगढ़ पुलिस के हत्थे

पवन ऊर्जा संयंत्रों से चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 04, 2025

पवन ऊर्जा संयंत्रों से चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण 22 जुलाई की मध्य रात्रि का है, जब लगभग तीन बजे 15 विद्युत संयंत्रों की कनेक्टिविटी अचानक बंद हो गई। सिक्योरिटी टीम की चेकिंग के दौरान संयंत्र संख्या एमके-103 और एमके-52 का दरवाजा खुला मिला। मौके पर बोलेरो कैंपर गाड़ी के पहियों के निशान भी दिखाई दिए। कंपनी इंजीनियर्स और अधिकारियों की ओर से जांच में सामने आया कि चोर संयंत्र के अंदर से तांबे की केबल चोरी कर ले गए। इस पर गणपतसिंह पुत्र सगतसिंह निवासी सेरावा सोनू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।

पवन ऊर्जा संयंत्रों से हो रही चोरी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की देखरेख में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम प्रभारी प्रेमशंकर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपी दामोदर उर्फ नैनीयाराम पुत्र बाबुराम निवासी सोनू को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान कर रही है।

Published on:

04 Oct 2025 08:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पवन ऊर्जा संयंत्रों से तांबा चोरी में वांछित आरोपी रामगढ़ पुलिस के हत्थे

