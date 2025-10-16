पोकरण में रैफर टू पॉलिसी: अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी, जोखिम में पड़ जाती है घायलों की जान

कहने को तो पोकरण में जिला स्तर का राजकीय अस्पताल है, लेकिन यहां विशेषज्ञों के रिक्त पदों के कारण सडक़ हादसों के दौरान घायलों को जोधपुर रेफर करना मजबूरी हो जाता है। यही नहीं पोकरण में ट्रोमा सेंटर स्वीकृत है, जिसके भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन स्वीकृत चिकित्सक व कार्मिकों के सभी पद रिक्त पड़े है। गौरतलब है कि जैसलमेर जिला मुख्यालय के बाद पोकरण में क्षेत्र का सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल है, जो जिला स्तर है। पोकरण विधानसभा क्षेत्र विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। जिले का प्रवेश द्वार भी पोकरण ही माना जाता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पोकरण होकर ही जैसलमेर जाते है। पोकरण दो राष्ट्रीय राजमार्गों संख्या 11 व 125 से जुड़ा हुआ है। सामरिक रूप से भी पोकरण महत्वपूर्ण है। यहां सेना व बीएसएफ की स्थायी छावनियां है तो बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज भी स्थित है और वर्षभर युद्धाभ्यास चलता है।